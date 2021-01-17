Оренбург, , 14:44 — REGNUM В Оренбургской области на трассе Обход Оренбурга утром 17 января произошло ДТП с участием нефтевоза. Из цистерны вылилось 39 кубометров нефтесодержащей жидкости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону

Водитель грузовика доставлен в клинику Оренбурга. Погибших нет.

Площадь участка земли, пораженного нефтепродуктом, составила 100 квадратных метров. Предположительная масса розлившейся нефтесодержащей жидкости составляет 10 тонн. Угроза попадания нефтепродуктов в водные объекты отсутствует. До ближайшего водного объекта (реки Сакмара) — три километра.

По данным Оренбургского МЧС, сбор и утилизация нефтепродуктов производится ООО ТК «Солид-Ойл», перевозка груза осуществлялась из села Ташла Ташлинского района в город Салават Башкирии.

Планируется последствия аварии ликвидировать до 20:00 по местному времени (18:00 мск) 17 января.