Анкара, , 14:36 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Турции выясняет обстоятельства крушения российского сухогруза в Черном море недалеко от турецкого побережья. Об этом сегодня, 17 января, сообщила пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным турецких властей, российский сухогруз утонул в Черном море недалеко от побережья турецкой провинции Бартын в районе Инкуму.

Также по данным турецких властей экипаж сухогруза, состоявший из 15 человек, смог снятся с терпящего бедствия судна и сейчас находится в море на трёх шлюпках. Проводится спасательная операция, отягченная плохими погодными условиями.

Посольство Российской Федерации выясняет все обстоятельства крушения корабля, а также судьбу экипажа.

«Посольство занимается выяснением обстоятельств случившегося и судьбы экипажа. По предварительным данным, погибших нет», — сообщила Касимова.