Минеральные Воды, Ставропольский край, , 14:34 — REGNUM Из-за проблем с сердцем у одного из пассажиров самолет авиакомпании «Победа», следовавший по маршруту Магас — Москва, вынужденно приземлился в Минеральных водах. Об этом 17 января сообщили журналистам в пресс-службе компании.

По информации пресс-службы, на самолете, следовавшем рейсом из Магаса в Москву у одного из пассажиров резко ухудшилось самочувствие, предположительно, начался сердечный приступ.

«Командир принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Минеральных Вод для оказания незамедлительной медицинской помощи и спасения клиента», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января стало известно, что в московском аэропорту «Шереметьево» сел самолёт с повреждённым шасси.