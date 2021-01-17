Анкара, , 14:29 — REGNUM У берегов Турции в районе турецкой провинции Бартын затонул российский сухогруз. Об этом сегодня, 17 января, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на местные власти.

По словам губернатор провинции Бартын Синан Гюнера, российский сухогруз затонул у берегов Инкума. Турецкие спасатели проводят операцию по спасению экипажа судна, состоявшего из 15 человек — экипаж успел сняться с корабля и находится на трех шлюпках.

Информация о погибших не поступала.

Уточняется, что в районе крушения крайне неблагоприятные погодные условия.