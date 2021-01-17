Анкара, , 14:24 — REGNUM В настоящее время нет новостей о погибших или погибших в результате того, что в Черном море около Турции затонул российский сухогруз, нет. Об этом 17 января сообщил губернатор северной турецкой провинции Бартын Синан Гюнер, его слова приводит Anadolu Ajansı.

Как отметил Гюнер, в настоящее время турецкие спасатели начинают операцию по поиску и спасению около 15 членов экипажа затонувшего российского суда, которые находятся на трех шлюпках.

«На данный момент информации о пострадавших или погибших у нас нет. Работа спасателей осложняется плохими погодными условиями», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время в районе Черного моря, где затонул шедший под флагом России сухогруз, наблюдаются плохие погодные условия.