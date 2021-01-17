Анкара, , 14:05 — REGNUM В настоящее время в районе Черного моря, где затонул шедший под флагом России сухогруз, наблюдаются плохие погодные условия. Об этом 17 января сообщил губернатор северной провинции Бартын Синан Гюнер, его слова приводит Anadolu Ajansı.

По словам губернатора, спасательные службы начали поисково-спасательную операцию экипажа затонувшего российского судна в составе около 15 человек, находящихся на трех шлюпках.

Также он указал, что к спасательной операции привлечены другие гражданские суда.

«В настоящее время нет новостей о погибших или утонувших на спасательных шлюпках. Погодные условия плохие, спасателям тоже сложно выбраться», — сказал Гюнер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что возле побережья Турции в Черном море затонул российский сухогруз.