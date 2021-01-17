Анапа, Краснодарский край, , 13:01 — REGNUM Пять населенных пунктов остались без электроэнергии из-за сильного ветра и снегопада в Анапе утром 17 января, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Авария произошла на высоковольной линии электропередачи в Анапе, без света остались хутор Песчаный, село Супсех, поселки Гай-Кодзор и Бужор — всего 500 частных домовладений.

Восстановительные работы проводит ПАО «Россети Кубань». На объекте задействованы четыре аварийные бригады в составе 12 человек и четыре единицы техники.

На территории Краснодарского края действует экстренное предупреждение по снегопаду. С утра 17 января во многих районах идет сильный снег, порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Возможны порывы на линиях электропередач. В круглосуточном режиме действует оперативный штаб для ликвидации последствии непогоды. Ликвидировать аварийные ситуации по линии ТЭК и ЖКХ в регионе готовы 1162 аварийно-восстановительные бригады.