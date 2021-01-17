Петропавловск-Камчатский, , 12:58 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано у побережья Камчатки 17 января. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение было зафиксировано в 20:31 по местному времени (11:31 мск). Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 264 км от города Петропавловск-Камчатский.

16 января у берегов Камчатки также было зарегистрировано несколько землетрясений магнитудой от 3,6 до 3,9.

В Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН отмечают, что в 2020 году наблюдался фоновый средний уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции.