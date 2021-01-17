Новосибирск, , 12:43 — REGNUM Доследственную проверку по факту того, что мужчина на детской площадке в Новосибирске помог своему сыну избить другого ребенка, с которым они перед этим поссорились, проведут следователи следственного управления СК РФ по Новосибирской области. Об этом 17 января сообщает пресс-служба ведомства.

«В СМИ размещена информация о том, что на детской площадке в Кировском районе на горке между Виктора Уса, 3 и Петухова, 12/5 мужчина помог своему сыну избить чужого ребенка на детской площадке. Драка началась с ссоры двух мальчиков возле горки. После этого, по словам очевидцев, отец одного из них повалил обидчика своего сына на землю и держал, пока он избивал ребёнка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что по данному факту специалистами СУ СК РФ по региону проводится доследственная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, уточняется, что итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в Дагестане обвинили в смерти ребенка 23-летнюю няню, которая отправится в колонию на восемь лет по приговору суда.