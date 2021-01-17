Лос-Анджелес, США, , 12:28 — REGNUM В результате стрельбы в центре Сан-Франциско пострадали пять человек. Об этом 17 января сообщает городская полиция на своей странице в соцсети Twitter.

Уточняется, что стрельба произошла 16 января около 21:45 по местному времени (08:45 17 января мск) на пересечении Эдди‑ и Тейлор-стрит. При этом первоначально сообщалось о трех пострадавших в результате стрельбы и на место инцидента были направлены спасатели и медики.

«Ведется расследование, пять человек пострадали при стрельбе», — сообщили позднее в полиции Лос-Анжелеса и добавили, что никто не получил в результате произошедшего серьезных повреждений.

Кроме того, уточняется, что огнестрельное оружие было обнаружено и в настоящее время ведется расследование инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января стало известно, что вооруженный мужчина убил трех человек и ранил еще четверых в ходе перестрелки в американском Чикаго (штат Иллинойс)