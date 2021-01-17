Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM Сотрудник петербургской полиции и его отец, пенсионер МВД, своими решительными и умелыми действиями предотвратили гибель 96-летней соседки по подъезду, на которую с ножом напал бродяга, ранее уже судимый за убийство. Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Инцидент произошел днем в субботу, 16 января, на лестничной площадке одного из домов по 4-й линии Васильевского острова, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. В этом доме проживают 23-летний сержант полиции Максим Цветков, который служит в отдельной комендантской роте по охране объектов ОВД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также его отец Эдуард Цветков — пенсионер МВД, полковник полиции в отставке, служивший в должности заместителя начальника дежурной части петербургского Главка.

Услышав через дверь крики о помощи, мужчины выбежали из квартиры и обнаружили упавшую пожилую женщину и мужчину, у которого в руках был нож.

«Его сразу же обезоружили и позвонили в полицию. Максим Цветков удерживал нападавшего, а его отец заблокировал входную дверь в подъезд до приезда сотрудников», — отметила Ирина Волк.

Прибывшие коллеги задержали нападавшего — 50-летнего мужчину без определенного места жительства, уже отвечавшего перед законом за убийство.

Пострадавшую женщину, жительницу блокадного Ленинграда, госпитализировали в тяжелом состоянии — преступник при попытке ограбления успел нанести ей ножевое ранение и другие травмы.

По данным СМИ, в момент обнаружения злоумышленника Цветков-младший обезоружил его болевым приёмом, а Цветков старший огрел лопатой для уборки снега. Так сопротивление негодяя было подавлено до приезда наряда полиции.