Луганск, , 12:15 — REGNUM Силовики украинской армии продолжают минировать местность вблизи жилых населенных пунктов, которые находятся на прифронтовых участках. Об этом 17 января говорится в отчете пресс-службы Народной Милиции Луганской Народной Республики.

Уточняется, что по приказу своего непосредственного военного начальника Федосеенко военнослужащие 92 бригады ВСУ заминировали местность на южной окраине города Горское.

В связи с данной информацией, в Народной Милиции ЛНР призвали жителей оккупированных Украиной территорий Луганской Народной Республики быть внимательными и проявлять осторожность дабы избежать подрыва на минах вооруженных сил Украины.

«Сообщайте в СММ ОБСЕ о всех ставших известными фактах минирования местности подразделениями ВСУ, прокуратуру и военно-гражданскую администрацию для возбуждения уголовных дел в отношении украинских командиров», — призвали в НМ ЛНР.

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Напомним, за минувшие сутки вооруженные силы Украины дважды нарушили перемирие в Луганской Народной Республике.