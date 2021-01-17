Луганск, 17 января 2021, 12:15 — REGNUM Силовики украинской армии продолжают минировать местность вблизи жилых населенных пунктов, которые находятся на прифронтовых участках. Об этом 17 января говорится в отчете пресс-службы Народной Милиции Луганской Народной Республики.
Уточняется, что по приказу своего непосредственного военного начальника Федосеенко военнослужащие 92 бригады ВСУ заминировали местность на южной окраине города Горское.
В связи с данной информацией, в Народной Милиции ЛНР призвали жителей оккупированных Украиной территорий Луганской Народной Республики быть внимательными и проявлять осторожность дабы избежать подрыва на минах вооруженных сил Украины.
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Напомним, за минувшие сутки вооруженные силы Украины дважды нарушили перемирие в Луганской Народной Республике.