Донецк, , 10:01 — REGNUM За минувшие сутки военнослужащие украинской армии шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, сообщили 17 января в представительстве ДНР в СЦКК.

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Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты: Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Зайцево (южное), Коминтерново, Ленинское, Дзержинское, по которым с позиций ВСУ было выпущено одиннадцать единиц боевых припасов.

Украинские вооруженные силы выпустили девять гранат из гранатомета АГС, две гранаты — из гранатомета РПГ/СПГ. Дважды нарушалось перемирие посредством обстрелов из крупнокалиберного пулемета, один раз — из стрелкового оружия.

По информации источника, «жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано».

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Напомним, в предыдущие сутки ВСУ семь раз нарушили перемирие по населенным пунктам ДНР.