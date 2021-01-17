Алма-Ата, Казахстан, , 09:42 — REGNUM В Кербулакском районе Алматинской области Казахстана восемьдесят человек, включая беременную женщину с двумя детьми, были вызволены из снежного заноса. Об этом 16 января со ссылкой на пресс-службу областного департамента по чрезвычайным ситуациям сообщает международное информационное агентство «Казинформ».

Инцидент произошел днем 16 января на 15-м и 40-м километрах автодороги республиканского значения «Сарыозек-Коктал», которую из-за сильного ветра занесло снегом. В результате снежных заносов автомобили с пассажирами оказались в снежном плену, о чем сообщили в департамент по ЧС Алматинской области.

В первую очередь из снежного заноса вызволили женщину, которая находилась на восьмом месяце беременности. Вместе с ней были двое детей. Они направлялись в город Алма-Ату из села Тасыозек. Женщину вместе с детьми спасатели доставили в поселок Сарыозек к родственникам.