Североуральск, Свердловская область, , 08:31 — REGNUM На севере Свердловской области самосвал снёс газопровод. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура Североуральска ведёт проверку по факту ЧП. Известно, что оно произошло поздним вечером 16 января. Были повреждены труба среднего давления газа диаметром 325 мм. а также трубопровод для подачи тепла четырём потребителям промзоны.

По предварительным данным, газоснабжение жителей не прекращалось. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, «ГАЗЭКС» и ресурсоснабжающей организации и начались ремонтно-восстановительные работы.