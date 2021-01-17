Сертолово, Ленинградская область, , 08:29 — REGNUM Масштабный пожар в жилом доме произошел в ночь на 17 января в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области. В ходе пожара разными способами из четырехэтажного здания были эвакуированы 60 человек. Никто не погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило в оперативные службы 16 января в 21:10 мск из микрорайона Чёрная Речка в Сертолово. На место ЧП сразу выехали пожарно-спасательные подразделения.

Пожарные установили, что огонь охватил 418 кв. метров, с ним боролись 75 пожарных и 16 единиц техники.

Тридцать обитателей дома, в том числе пять детей, покинули здание самостоятельно, 20 человек были выведены по маршевой лестнице с помощью спасательных устройств, еще десять человек, в том числе одно ребенка, пришлось спасать с верхних этажей с помощью ручных пожарных лестниц и автомобильной лестницы.

«В 01:35 пожар был локализован. В 02:00 ликвидировано открытое горение. Погибших на пожаре нет», — уточнили в ГУ МЧС по Ленобласти.

Эвакуированные жители были размещены в ближайшей школе. Их дальнейшее размещение должно быть определено утром 17 января, в ходе заседания рабочего штаба.