Луганск, , 07:55 — REGNUM За минувшие сутки вооруженные силы Украины дважды нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике, сообщили 17 января в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК.

Оба раза под обстрелами украинских силовиков оказался населенный пункт Калиновка, по которому была выпущена одна граната из гранатомета СПГ-9 (обстрел велся из населенного пункта Светлодарск), и две гранаты из гранатомета РПГ-7 (обстрел велся из населенного пункта Луганское).

На текущий момент информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, за трое предшествующих суток обстрелов ЛНР со стороны украинской армии не фиксировалось.

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