Джакарта, , 05:43 — REGNUM До 56 человек возросло число погибших в результате землетрясения в Индонезии. Об этом 17 января сообщает агентство «Синьхуа».

По данным агентства, полученным от национального управления по противодействию стихийным бедствиям (BNPB), число погибших в результате землетрясения возросло до 56 человек, число пострадавших составило 826 человек.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в провинции Западный Сулавеси 15 января. После землетрясения был введён режим чрезвычайного положения, президент Индонезии Джоко Видодо приказал местным властям оперативно устранять последствия удара стихии. При этом сейсмологические службы продолжают фиксировать в регионе афтершоки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 42 погибших в результате землетрясения в Индонезии.

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