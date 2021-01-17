Франкфурт-на-Майне, Германия, , 05:27 — REGNUM Причиной частичного закрытия терминалов аэропорта и железнодорожного вокзала во Франкфурте-на-Майне стала операция по задержанию мужчины, угрожавшего сотрудникам полиции. Об этом 17 января сообщает пресс-служба полиции ФРГ.

Инцидент произошёл около 17:16 (19:16 мск). Полицейский патруль остановил мужчину, у которого отсутствовали средства индивидуальной защиты. Мужчина повёл себя агрессивно и стал угрожать полицейским убийством. Затем мужчина попытался сбежать, но был задержан, его багаж досмотрели.

В то же время была получена информация о втором мужчине, который может находиться в терминале №1 аэропорта. Предполагалось, что мужчина может быть вооружён. В связи с этим из-за полицейской операции был временно закрыт терминал, региональный железнодорожный вокзал и переход на станцию дальнего следования. Информация о втором мужчине не подтвердилась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о полицейской операции в аэропорту города Франкфурта-на-Майне.

Читайте ранее в этом сюжете: В аэропорту Франкфурта-на-Майне проходит полицейская операция