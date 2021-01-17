Вашингтон, , 04:34 — REGNUM Мужчина, прибывший из американского штата Вирджиния и задержанный полицией у Капитолия, был отпущен на свободу полицией округа Колумбия. Об этом 17 января сообщает Washington Post.

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По предварительным данным, речь идёт о мужчине по имени Уэсли Алан Билер. Около 18:30 по местному времени он подъехал к одному из контрольно-пропускных пунктов возле Капитолия и предъявил полицейским пропуск, который оказался недействительным. Билер сообщил полицейским, что у него в автомобиле есть оружие и сообщил, где оно находится. Сотрудники полиции изъяли у мужчины полуавтоматический пистолет Glock, 509 патронов к нему, запасной магазин и патроны для дробовика. Мужчина был задержан.

По итогам разбирательств было установлено, что задержанный имеет право на ношение оружия в своём штате. Мужчина был освобождён из-под стражи.

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