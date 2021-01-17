Москва, , 02:40 — REGNUM ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей произошло Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом 17 января сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Авария произошла на 46-м километре внешней стороны МКАД, в районе пересечения с Киевским шоссе. Грузовой автомобиль, развернувшись при ударе, перекрыл проезжую часть так, что для проезда остался только один левый ряд. Образовался затор длиной два километра.

По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек. На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных служб. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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