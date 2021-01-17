Нью-Йорк, США, , 02:07 — REGNUM Исторический «Дом Хэллоуина», построенный в 1900 году и являвшийся объектом культа для последователей Церкви Сатаны, сгорел в американском городе Покипси в штате Нью-Йорк. Об этом 16 января сообщает издание Poughkeepsie Journal.

По предварительным данным, здание мог поджечь неизвестный злоумышленник. Представители полиции города рассказали, что возле здания была установлена видеокамера, на записи чётко можно различить человека, который подошёл с канистрой к дому, выплеснул на входную дверь и ступени горючую жидкость, поджёг её и скрылся. В момент возгорания в доме находились два человека, им удалось своевременно выбраться из него.

Полиция начала расследование, устанавливаются все обстоятельства и причины пожара, а также личность предполагаемого поджигателя дома.

Дом, расположенный на Саут-Клинтон-стрит был построен в 1900 году, он был украшен скульптурами демонов и множеством декораций, разработанных специально для него, а по внешнему виду копировал стиль дом знакомого многим по кинофильму знаменитого семейства Аддамс. По желанию хозяина дома, он служил пристанищем для адептом Церкви Сатаны, которые проводили здесь свои обряды, здание было чрезвычайно популярно во время празднования Хэллоуина. Сами члены церкви сравнивают произошедшее с терактом.

«Мы — город, в котором проживает много разных слоев общества и религий, независимо от того, что люди исповедуют свою религию, никто не имеет права поджигать собственность», — заявил один из последователей церкви.

Отмечается, что большая часть горожан относилась к дому как к своего рода достопримечательности, а в полиции города уточнили, что им за всё время существования дома деятельность его посетителей и хозяев ни разу не потребовала внимания полицейского управления или других экстренных служб.

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