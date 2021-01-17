Кабул, , 01:06 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано сейсмологами в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. Об этом 16 января сообщает геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы в 20:02 по всемирному координированному времени (23:02 мск). Эпицентр землетрясения был расположен в 38 километрах на юго-запад от города Джурм (население около 12 тыс. человек). Самый крупный из ближайших населённых пунктов, столица провинции Бадахшан город Файзабад (население около 44 тыс. человек) находился в 67 км на северо-запад от эпицентра.

Очаг землетрясения находился на глубине около 192 км. Информации о возможных жертвах и разрушениях инфраструктуры не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,5, которое было зарегистрировано на юге Ирана.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иране зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5