Москва, 16 января 2021, 23:43 — REGNUM В московском аэропорту «Шереметьево» сел самолёт с повреждённым шасси, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Самолёт, следовавший рейсом Анталья — Москва, с повреждением стойки шасси приземлился в «Шереметьево», — сказал источник.
По его словам, посадка прошла успешно, в настоящее время обстоятельства и причины поломки уточняются.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в аэропорту «Пулково» Санкт-Петербурга благополучно приземлился самолёт, летевший из Москвы в Салехард. Во время полёта у него наблюдалась техническая неисправность.
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