Минск, , 22:35 — REGNUM Радиационный фон в районе атомной электростанции в Белоруссии (БелАЭС) после отключения первого энергоблока от сети находится в норме. Об этом 16 января говорится в сообщении в официальном Telegram-канале белорусского минэнерго.

«Радиационный фон в районе станции (Белорусской АЭС — прим. ИА REGNUM) в норме», — говорится в сообщении.

Напомним, 16 января после срабатывания системы защиты генератора первый энергоблок Белорусской АЭС был отключен от сети.

Как передавало ИА REGNUM, 13 января пресс-служба минэнерго Белоруссии сообщила, что первый энергоблок БелАЭС выведен на полную мощность.

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