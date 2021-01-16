Франкфурт-на-Майне, Германия, , 22:20 — REGNUM В аэропорту Франкфурта-на-Майне в Германии проходит полицейская операция, частично закрыт один из терминалов воздушной гавани и железнодорожный вокзал. Об этом пресс-служба аэропорта сообщила в Twitter.

«В связи с продолжающейся полицейской операцией в аэропорту Франкфурта в настоящее время закрыты части терминала №1 и региональный железнодорожный вокзал», — говорится в сообщении.

По даннымFrankfurter Neue Presse, операция связана с обнаруженным на территории воздушной гавани бесхозным багажом.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в Берлине задержали подозреваемого в краже драгоценностей из дрезденского музея «Зелёный свод». Ограбление одной из самых известных сокровищниц Дрездена произошло в ноябре 2019 года.

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