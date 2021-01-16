Минск, 16 января 2021, 21:49 — REGNUM В Белоруссии после срабатывания системы защиты генератора отключили первый энергоблок БелАЭС, сообщили 16 января в пресс-службе минэнерго республики.
«Первый энергоблок БелАЭС отключён от сети после срабатывания системы защиты генератора», — говорится в сообщении.
Отмечается, что радиационный фон в районе станции находится в норме.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 января первый энергоблок Белорусской АЭС был выведен на полную, 100%-ную мощность.
БелАЭС стала первой атомной электростанцией в Белоруссии. Полностью первый энергоблок станции начнёт работать в первом квартале будущего года. БелАЭС создана по российскому проекту.
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