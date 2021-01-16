Манила, , 21:26 — REGNUM Военный вертолет UH-1H, на борту которого находились семь человек, потерпел крушение на Филиппинах. Об этом сообщила газета Manila Bulletin со ссылкой на источники в местной полиции.

ЧП произошло в субботу, 16 января, в провинции Букиднон на острове Минданао. По последним данным, в результате инцидента погибли два пилота, два члена экипажа и три пассажира.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб, которые выясняют причины аварии.

Как передавало ИА REGNUM, вертолет Robinson R44, на борту которого находились четыре человека, потерпел крушение в канадской провинции Альберта 2 января.

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