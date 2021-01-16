Тюмень, , 20:36 — REGNUM В Тюменской области вечером 16 января произошло массовое ДТП с участием двух автомобилей и двух грузовиков. Два человека погибли, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Трагедия произошла на 102-м км трассы Тюмень — Омск. Предварительно установлено, автомобиль Mazda при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2114. Отечественный автомобиль отбросило на КамАЗ, а Mazda улетела на грузовик Iveco.

Погиб 60-летний водитель ВАЗ-2114 и 31-летняя пассажирка автомобиля Mazda. Один пострадавший доставлен в больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Обстоятельства массовой аварии выясняются.