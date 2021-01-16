Лаганский район, , 19:38 — REGNUM В селе Красинском Республики Калмыкия, где рухнула водонапорная башня, возобновлена подача воды. Об этом сообщает администрация Лаганского района 16 января в Instagram.

На насосной станции Красинского водохранилища побывал первый заместитель главы Лаганского района Юрий Когаев. Ремонтные бригады трудились над подачей воды сельчанам методом частотного преобразования. Временные неудобства в селе Красинском, связанные с ограничением подачи воды, решили организацией подвоза воды автоцистернами.

ИА REGNUM сообщало, что обрушение водонапорной башни в калмыцком селе произошло утром 16 января. Пострадавших нет.

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