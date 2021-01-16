Лаганский район, , 19:09 — REGNUM Утром 16 января в селе Красинское Республики Калмыкия рухнула водонапорн̆ая башня. По информации администрации Лаганского района, в результате происшествия никто не пострадал.

В ходе экстренного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое провёл первый заместитель главы Лаганского района Юрий Когаев, было принято решение об обеспечении населения питьевой водой и возобновлении подачи воды сельчанам.

К месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа.