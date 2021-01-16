Москва, , 18:50 — REGNUM В Москве в результате несчастного случая погиб водитель заместителя министра юстиций Али Алханова. Об этом 16 января сообщает телеканал «360».

Отмечается, что инцидент произошел на одной из столичных парковок. 63-летний мужчина забыл поставить автомобиль BMW-740 в положение Parking.

Машина покатилась, мужчина попытался своими силами остановить иномарку, в результате его прижало к будке охраны. От полученных травм он скончался на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января в Туве в результате дорожно-транспортного происшествия погибли восемь человек. Три человека были госпитализированы в республиканскую больницу в тяжёлом состоянии.

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