Первоуральск, Свердловская область, , 18:17 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области более 20 многоквартирных домов остались без отопления. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии.

Причиной стала авария на трубопроводе, произошедшая в районе дома №2 на улице Ленина. Под отключение попали дома на улицах Ленина, Чекистов, Данилова и Строителей. Кроме того, тепла и горячей воды частично нет на улице Береговая и на Бульваре Юности.

О похолодании в квартирах горожане сообщали утром. По данным мэрии, ремонтные работы уже завершены. Часть жителей отчитались в соцсетях, что снова получают отопление и горячую воду. Впрочем, некоторые заявляют, что отопление если и вернулось, то не в полной мере, не на всех стояках.

Отметим, эта коммунальная авария далеко не первая на Урале за последние дни. А 16 января также проблемы с отоплением испытывали также жители пригорода Челябинска.