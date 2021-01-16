Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM В Санкт-Петербурге 17-летний молодой человек, который уже был судим и состоял на учёте в полиции, задержан правоохранительными органами по подозрению в убийстве матери и дяди. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

Как сообщили в субботу, 16 января, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, тела мужчины и женщины, которые являлись братом и сестрой, были обнаружены утром того же дня в квартире одного из домов по проспекту Шаумяна в Красногвардейском районе Северной столицы. На телах имелись многочисленные ножевые ранения.

«Следователями совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии в качестве подозреваемого задержан неоднократно судимый 17-летний сын потерпевшей. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, которое ведет расследование.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», сначала юноша в ходе бытового конфликта, произошедшего 15 января, зарезал своего дядю, а затем убил и мать, которая вступилась за брата. Тела жертв преступления обнаружил отчим предполагаемого убийцы.

Расследование уголовного дела продолжается.