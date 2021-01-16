Рязань, , 15:59 — REGNUM Подозреваемый в убийстве главного редактора регионального портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой задержан. Об этом сегодня, 16 января, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Рязанской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января около 23:00 по московскому времени в квартире, расположенной в многоквартирном доме на улице Гоголя в Рязани, было обнаружено тело проживающей там женщины 1987 года рождения. На теле обнаружены множественные колото-резанные раны. Выяснилось, что убитая — главный редактор регионального портала «Рязань.Лайф» Жанна Шеплякова.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»). Главный подозреваемый — муж погибшей, с которым она находилась в стадии развода. по предварительным данным мотивом убийства стала семейная ссора.

Следствие выяснило, что мужчина после убийства жены забрал их совместных детей и спешно покинул Рязань, выехав в другую область.

Были предприняты оперативно-розыскные мероприятия — подозреваемого задержали. Дети переданы на временное попечение родственников.