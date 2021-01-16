Челябинск, , 11:54 — REGNUM В Советском районе Челябинска 20 жилых домов остались без отопления. Прокуратура области ведёт проверку по данному факту, сообщает пресс-служба ведомства.

Авария коснулась посёлка Смолино. Там приостановлено отопление 12 многоквартирных домов и восьми частных. Место порыва пока не установлено. Рабочие осмотрели две трети сетей.

В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению соответствующими органами обязанностей по организации теплоснабжения населения и оказания гражданам надлежащих коммунальных услуг. Ход и итоги проверки поставлены на контроль.