Донецк, , 11:00 — REGNUM Вооруженные силы Украины семь раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, сообщили 16 января в пресс-службе представительства республики в СЦКК.

Под обстрелами силовиков украинской армии оказались населенные пункты: Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Александровка, Васильевка (Старобешевский район), Коминтерново, по которым было выпущено 25 единиц боевых припасов.

В ходе обстрелов было выпущено двадцать гранат из гранатомета АГС, пять — из гранатомета РПГ/СПГ. Нарушалось перемирие также посредством обстрелов из стрелкового оружия.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано», — уточняет источник.

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Напомним, в предыдущие сутки украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в ДНР. По населенным пунктам республики было выпущено 72 боевых припаса.