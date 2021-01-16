Бамако, , 00:43 — REGNUM Взрыв автоцистерны на северо-востоке Мали привел к гибели одного миротворца и ранению еще одного военнослужащего ООН. Об этом 15 января сообщается на сайте миссии по стабилизации ситуации в этой африканской стране (MINUSMA).

Инцидент произошел в результате подрыва бомбы. Автоцистерна двигалась в составе военного конвоя. После случившегося была проведена проверки прилегающей территории и найдено еще одно взрывное устройство, которое обезвредили саперы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в ходе нападения на конвой в окрестностях малийского города Томбукту погибли четверо миротворцев ООН.

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