Ижевск, , 21:57 — REGNUM 30-летняя женщина, которая находилась за рулем автомобиля «Лада — Калина» в момент аварии в Сарапульском районе, скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. Ранее стало известно, что также в ДТП погибли двое детей.

По данным ведомства, женщина для совершения обгона выехала на полосу встречного движения. Убедившись в опасности планируемого маневра, она вернулась в свою полосу. Однако был допущен занос машины с выездом на встречную полосу. Произошло столкновение с грузовым автомобилем «Газ», которым управлял 43-летний мужчина. Водитель грузовика после получения медицинской помощи отпущен домой.

Как сообщало ИА REGNUM, на 48 км автодороги регионального значения «Ижевск-Сарапул» вечером 15 января произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. В момент аварии в обоих автомобилях находились четыре человека. Двое детей погибли на месте происшествия — шестилетний мальчик и 11-летняя девочка, женщина сразу после аварии была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

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