Сарапульский район, , 20:53 — REGNUM На 48 км автодороги регионального значения «Ижевск-Сарапул» вечером 15 января произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. В аварии погибли двое детей, сообщает пресс-служба управления МЧС по Удмуртии.

По данным ведомства, в момент аварии в обоих автомобилях находились четыре человека. Погибли двое детей 2009 и 2014 годов рождения. Женщина 1990 года рождения госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время на месте происшествия ликвидируют последствия аварии 15 человек и пять единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека погибли и один получил травмы в массовом ДТП на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский утром 15 января. По предварительной информации, на автодороге столкнулись два грузовика Mercedes и Scania, а также легковые автомобили Honda, ГАЗель, Volkswagen и Toyota. В результате погибли два человека, один пострадал.