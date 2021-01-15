Тоншаевский район, , 19:06 — REGNUM Следственный комитет выявил факт незаконной вырубки большого объема лесных насаждений в Тоншаевском районе Нижегородской области. Ущерб от противоправных действий «черных лесорубов» превысил 12 млн рублей.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Халатность» против главного специалиста Пижемского районного лесничества, который указывал в актах осмотра лесосеки, что количество вырубленной древесины якобы соответствует объему, предусмотренному по договорам аренды.

Лесничий признал свою вину. Дело направлено на рассмотрение в суд.