Рыбинск, Ярославская область, 15 января 2021, 18:57 — REGNUM Четыре человека обнаружены погибшими в сгоревшей квартире на девятом этаже жилого дома в городе Рыбинске Ярославской области, сообщает 15 января пресс-центр региональных экстренных служб.
По предварительным данным, огнем было охвачено порядка восьми квадратных метров. Пожарные обнаружили тела четверых погибших.
Причины возгорания и подробности трагедии выясняются.
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