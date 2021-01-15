Рыбинск, Ярославская область, , 18:57 — REGNUM Четыре человека обнаружены погибшими в сгоревшей квартире на девятом этаже жилого дома в городе Рыбинске Ярославской области, сообщает 15 января пресс-центр региональных экстренных служб.

По предварительным данным, огнем было охвачено порядка восьми квадратных метров. Пожарные обнаружили тела четверых погибших.

Причины возгорания и подробности трагедии выясняются.

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