Киев, , 18:46 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины выявили схему поставки некачественных артснарядов в вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом сообщила 15 января пресс-служба ведомства.

В пресс-службе рассказали, что некая киевская коммерческая структура заключила договор на поставку артиллерийских снарядов с министерством обороны Украины. Сумма контракта составила 50 млн гривен или $1,78 млн.

«Производство снарядов, по предварительным выводам, осуществлялось кустарным способом в неприспособленных помещениях. Согласно проведенным исследованиям, изготовленная таким образом военная продукция не соответствует техническим условиям и не может быть принята на вооружение», — сказано в сообщении.

Производство находилось в Сумской области. В ходе обысков сотрудники спецслужб изъяли документацию, доказывающую противоправную деятельность предприятия.

Напомним, ранее глава госконцерна «Укроборонпром» Юрий Гусев заявил, что на Украине начали производить ракетный комплекс «Нептун».

Читайте ранее в этом сюжете: Украина начала производить ракетные комплексы «Нептун» — «Укроборонпром»