Бишкек, , 18:25 — REGNUM Сотрудники финансовой полиции Киргизии выявили группу людей, занимавшихся изготовлением и продажей поддельных бланков с отрицательными результатами ПЦР-анализов на коронавирус.

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Время изготовления такого сертификата не превышало двух часов, а его стоимость составляла 3 000 сомов (2 600 рублей). При этом никаких отборов анализов и других медицинских процедур не проводилось.

При проведении контрольной закупки арестованы двое киргизстанцев, торговавших такими документами. Во время обыска у них дома правоохранители обнаружили бланки сертификатов на имена граждан Киргизии и иностранных государств.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания, против них возбудили уголовное дело по статье «Подделка документов».

Сейчас госслужба по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии пытается установить личности работников медицинских учреждений и других лиц, причастных к этой преступной схеме.