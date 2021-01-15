Москва, , 18:20 — REGNUM Ребёнок погиб при катании с горки 15 января на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.

По информации ведомства, при катании на тюбинге с горки малолетний мальчик ударился головой и потерял сознание. Очевидцы незамедлительно вызвали скорую помощь, однако ребёнок от полученной травмы скончался на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности».

На месте происшествия в настоящее время работают следователи, устанавливаются все обстоятельства инцидента.