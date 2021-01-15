Джакарта, , 18:05 — REGNUM Число погибших в результате землетрясения на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 42 человек, сообщает 15 января телеканал Channel News Asia со ссылкой на Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB).

Ранее власти страны сообщали о 35 погибших людях, а также о 637 пострадавших.

По данным BNPB, 34 погибших обнаружены в округе Мамуджу, гибель еще восьми человек установлена в округе Маджене.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,2 произошло вблизи города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси в ночь на 15 января. Спасатели продолжают разбор завалов, не исключено увеличение списка погибших.

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