Гуково, Ростовская область, , 17:40 — REGNUM В Ростовской области проводится проверка, в рамках которой следователи устанавливают обстоятельства гибели девятилетней девочки. Трагедия произошла в одном из многоэтажных домов в Гуково, уточнили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 15 января.

По информации, которой располагают следователи, 10 января 2021 года ребёнок упал с перил лестницы с пятого на первый этаж. С серьёзными травмами и в бессознательном состоянии девочка была госпитализирована в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, ребёнок умер.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.