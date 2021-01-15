Луганск, , 17:37 — REGNUM Около 13 тыс. абонентов остались без газа в результате подрыва у села Глафировка Лутугинского района ЛНР. Об этом заявила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева 15 января, сообщил Луганский информационный центр.

«Такие действия со стороны Украины никак не говорят о намерении в достижении мира. Очень печально, что такие террористические акты происходят накануне очередной видеоконференции в рамках переговорного процесса», — рассказала она.

По словам Кобцевой, таким образом, спецслужбы Украины намеревались вызвать недовольство жителей ЛНР.

«Это не что иное, как очередная попытка спровоцировать недовольство населения, проживающего на территории ЛНР», — заявила представитель ЛНР.

Отметим, что в результате теракта без газа остались не только люди, но и важные объекты инфраструктуры — школы, котельные и медучреждения.

Напомним, ранее украинская партия «Европейская солидарность» и и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко обвинили друг друга в работе на Кремль в связи с предложением возобновить прямые поставки российского газа на Украину и отказаться от европейских посредников.

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