Луганск, 15 января 2021, 17:37 — REGNUM Около 13 тыс. абонентов остались без газа в результате подрыва у села Глафировка Лутугинского района ЛНР. Об этом заявила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева 15 января, сообщил Луганский информационный центр.
По словам Кобцевой, таким образом, спецслужбы Украины намеревались вызвать недовольство жителей ЛНР.
Отметим, что в результате теракта без газа остались не только люди, но и важные объекты инфраструктуры — школы, котельные и медучреждения.
Напомним, ранее украинская партия «Европейская солидарность» и и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко обвинили друг друга в работе на Кремль в связи с предложением возобновить прямые поставки российского газа на Украину и отказаться от европейских посредников.
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