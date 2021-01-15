Сентри-Сюр-Сена, , 17:27 — REGNUM Мэр французского города Сентри-Сюр-Сена Патрик Роше получил в свой адрес многочисленные оскорбления и угрозы смерти. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Le Figaro.

Мэрия города, три школы недалеко от нее и другие здания оказались покрыты надписями, содержащими нецензурную брань, оскорбления и угрозы. Четыре автомобиля, принадлежащих сотрудникам администрации города, были сожжены неизвестными.

Мэр уже подал жалобу в полицию, которая начала рассмотрение дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января во Франции против евродепутата от крайне правой партии «Национальное объединение» Жерома Ривьера завели дело о «распространении угроз смерти».

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