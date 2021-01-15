Ханты-Мансийск, , 17:01 — REGNUM В Югре завершена проверка по факту возгорания тепловоза в пути следования на перегоне Салым-Демьянка 10 декабря 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Причиной происшествия явилось нарушение работниками сервисного депо технологического процесса при установке турбокомпрессора. Кроме того, нарушено Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов в части определения объема дополнительных работ, сообщает ведомство.

Начальнику сервисного локомотивного депо «Югра» внесено представление, в результате рассмотрения которого два должностных лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов.